$!Gisela Cueto acepta el reto: “si necesito amanecer estudiando para ponerme al tanto, lo haré”

“Los retos que siempre he asumido, los he asumido con la responsabilidad que me caracteriza, y si necesito amanecer estudiando para ponerme al tanto, lo haré. El pueblo sabe lo que puede esperar de mí, como siempre”, dijo la procuradora en declaraciones a la televisora CDN.

Sin embargo, la procuradora adjunta hizo un llamado a los sectores de la sociedad: “Tenemos que, toda la ciudadanía, hacerse compromisario. Porque las cosas no caminan bien porque una persona intente caminar bien. Tenemos todos que unirnos a la lucha para que las cosas salgan bien”.