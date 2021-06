$!Implicados en Caso Coral recurren a intimidación para entorpecer pesquisas

Ratifican prisión a imputados

Los jueces de la Segunda y Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogieron la petición del Ministerio Público y desestimaron los recursos de apelación interpuestos por tres de los implicados en el caso de corrupción administrativa denominado Operación Coral, que buscaban que se les varíe la prisión preventiva de 18 meses. Las apelaciones fueron depositadas por el coronel Rafael Núñez de Aza, Alejandro Montero Cruz y Tanner Flete Guzmán, que solicitaban una medida menos gravosa, como la prisión domiciliaria o libertad condicional. “La Corte acogió los planteamientos del Ministerio Público, los cuales no adolecían de ninguno de los defectos que los imputados alegaban”, dijo el procurador adjunto Wilson Camacho. Manifestó que los planteamientos de los abogados de los implicados en el caso Coral son improcedentes. De su lado, Israel Rosario, abogado de Montero Cruz, sostuvo que esa ha sido una decisión desacertada, por considerar que, a su juicio, no se garantizaron los derechos fundamentales y tampoco se respetó la Constitución de la República. Mientras que Félix Portes, representante legal de Rafael Núñez de Aza, señalado como el brazo operativo del general Adán Cáceres, indicó que solicitarán una nueva revisión de la medida. En el caso de Flete Guzmán, la decisión se tomó por mayoría de votos de los jueces de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, aunque tuvo el voto disidente de la presidenta del tribunal, Isis Muñiz. Esta jueza entendía que se debía variar la coerción por una garantía económica, tras considerar que el imputado tiene suficientes arraigos para no sustraerse del proceso judicial.