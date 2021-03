$!Imponen tres meses prisión como coerción a empresario televisión El Seibo acusado violar adolescente

La juez de Instrucción del Departamento de Justicia de El Seibo, impuso tres meses de prisión preventiva al empresario de televisión y comunicador, Rafael Rondón Taveras, propietario del canal "Santa Cruz TV canal 8", acusado de supuestos abusos sexuales a una menor en las instalaciones de la planta televisora.

La medida será purgada en la cárcel pública Santa Cruz de El Seibo, según el dispositivo judicial.

Igual suerte corrió Gasendy Cotes, prima de la víctima, a quien la juez impuso la semana pasada tres meses a cumplir en la cárcel mujeres de Higüey, por estar acusada de cómplice de Rondón Taveras y practicar la de trata de blanca.

Rondón Taveras, se entregó a la policía la pasada semana en compañía de seis hijos y su abogado y periodista Firosarnely Mejía, quien dijo demostrarán la inocencia de su representado.

La joven Yasmel Alexandra Cotes Santana al querellarse contra el empresario de televisión, dijo que él la habría drogado para supuestamente abusar sexualmente de ella.

Además del comunicador Rafael Rondón Taveras, la mujer se querelló contra su prima Gasendy Cotes, porque habría actuado en complicidad y contra la cual se emitió una orden de captura.

Según la denuncia firmada por Yasmel Alexandra Cotes Santana, Rondón Taveras y Gasendy Cotes habrían violados los artículos 303, 305-2, 303-2 y 303-2, modidificado por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar, así como los artículos 03 de la Ley 137-03 y el 395-C de la Ley 136-03 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. También violaron los artículos 265, 266, 308, 309, 1, 330 del Código Penal Dominicano en contra de la querellante.

Sobre los hechos, la querellante que se constituyó en actor civil, narra que el 6 de noviembre del pasado año 2020 a eso de la 9:00 de la noche su prima Gasendy Cotes le comunicó que tenían una salida y que se tomara un té que hizo y que "servía para muchas cosas, hasta para calmar los nervios".

Siguió narrando que tras tomarse la tizana llegó el comunicador Rafael Rondón Taveras en una yipeta y se la llevó al canal de televisión, ubicado en la calle Sánchez número 17, en el sector Los Hoyitos, donde asegura abusó sexualmente de ella.

“Resulta que a lo interno del canal me puso a inhalar un frasco que le provocaba picor en la nariz, me dio a tomar una cerveza y luego me forzó a tener sexo con él”, contó.

El Ministerio Público de El Seibo, radicó cargo al comunicador Rafael Rondón Taveras de violación sexual y amenaza de muerte y la prima de la agraviada de trata de blanca.

El comunicador Rafael Rondón Taveras, dijo en llamada telefónica a la redacción de este medio, que contra él se ha diagramado toda una trama, para desacreditarlo y cerrar su canal de televisión.