$!Imputados por el caso Odebrecht insisten en nulidad de delaciones

Los imputados por los sobornos pagados por la Constructora Norberto Odebrecht dejaron ver ayer cuáles son las pruebas con las que buscan desmontar la acusación del Ministerio Público. Interpusieron un recurso de inadmisibilidad y exclusión de los documentos enviados por la empresa brasileña y afirmaron que son peritajes que no fueron sometidos al contradictorio.

La defensa de Conrado Pittaluga Arzeno dijo que no se cumplió con el debido proceso al incorporar en la acusación la información y relación de pagos realizados por concepto de representación comercial a Ángel Rondón Rijo y a la empresa Newport Consulting de Pittaluga, debido a que dichos informes fueron elaborados por la empresa Klientifeld Services LTD y no fueron puestos a disposición de los imputados para solicitar un contra peritaje.

“Si esas pruebas caen por las razones por las que yo estoy diciendo o cualquiera de las esbozadas -la mayoría de las pruebas que existe en la acusación es peritaje- si esa prueba cae, cae Odebrecht”, expresó el abogado de Juan Roberto Rodríguez

“Para nosotros, para esta defensa, la pregunta clave aquí es si el Ministerio Público, aún se haya cumplido con la cadena de custodia, aún se haya cumplido con la cooperación judicial internacional, la pregunta es: Ministerio Público, ¿usted comunicó ese peritaje, esos hallazgos a la defensa para ellos haber podido ejercer su derecho de defensa?” refirió.

Los representantes de Pittaluga pidieron declarar la prueba inadmisible por presuntamente estar viciada, debido a que fue una empresa privada la que hizo el peritaje por solicitud de Odebrecht y remitida al Ministerio Público dominicano y porque no se cumplió la cadena de custodia. Cuestionaron la calidad del embajador dominicano que la remitió.

El Ministerio Público defendió la incorporación de los informes afirmando que fueron obtenidos a través de la corporación internacional por lo que se rigen bajo las normas de la cooperación jurídica internacional pero que ese no es el momento procesal para la discusión.

El juez negó la objeción a la presentación de la prueba. Reiteró que ese no es el momento procesal para solicitar anular pruebas por lo que tomó notas de lo dicho por los abogados para tenerlo en cuenta al momento de ponderar la solicitud de apertura a juicio hecha contra los referidos imputados, así como Andrés Bautista, Tommy Galán, Víctor Díaz Rúa y Jesús Vásquez.

Como en ocasiones anteriores, Rondón Rijo y Víctor Díaz pidieron hacer constar en acta sus argumentos sobre el accionar de la Procuraduría.

En tanto que Rondón hizo referencia a imprecisiones en los montos que afirman manejó una de sus empresas. Añadió que no utilizó empresas fantasmas, “todas son legítimas”.

“Nunca le exigí recursos a Odebrecht que no fueran en base a contratos firmados”, dijo Rondón.