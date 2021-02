$!Juez se reserva fallo del juicio a coronel Emilio Corcino acusado de matar a un joven en Hato Mayor

El tribunal colegiado del Departamento de Justicia de Hato Mayor, presidido por el magistrado Francisco Arias, se reservó para el próximo martes el fallo de la sentencia contra el teniente coronel Emilio Corcino Galván, acusado de matar a tiros a un taxista en el 2018 en Hato Mayor.

La decisión del tribunal se tomó en medio de una manifestación de protesta encabezada por familiares y amigos de la víctima frente al palacio de justicia de esta ciudad, en la que pedían 30 años para el oficial policía.

Corcino Galván está acusado de matar de dos disparos al taxista José Silvestre Pacheco, de 24 años, frente al Banco de Reservas, de esta ciudad el 3 de agosto del 2018.

El abogado del imputado, doctor Cándido Simó, dijo que su defendido actuó en legítima defensa, cuando el coronel tuvo que accionar su arma para que la víctima no le pasara por encima a un joven que estaba en una pasola, cuando daba reversa al vehículo.

En audiencia el abogado planteó que se presentara un solo testigo "al conductor de la pasola, pero los fiscales han presentado una cantidad impresionante de testigos, que nada han aportado al proceso”.

Manifestó que en plena audiencia el médico legista declaró que solo se hizo un disparo, no dos como alegan los representantes del Ministerio Público.

El legista afirmó que el disparo no dio en un área vital, y que se murió porque no lo atendieron en el hospital, porque si lo hubiesen atendido oportunamente no se moría.