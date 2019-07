$!Ladrón dice que matará a su víctima cuando salga de la cárcel

Juan Carlos García alias “Ñanguito”, fue arrestado por agentes de la Policía Nacional, tras ser acusado de robo a la señora Paula Altagracia Figueroa.

El hombre fue detenido luego de ocupársele una funda blanca, la cual contenía en su interior un teléfono celular marca Iphone, color dorado y una línea de productos para el cabello, objetos que se presumen fueron sustraídos el pasado 30 de junio.

El individuo residente en el sector Madrigal, en Santiago, mientras era llevado a prisión, aseguró ser inocente de los cargos que se le imputan, además de enviar una clara advertencia a su víctima.

“Eso es mentira, lo que ella dice, esa mujer solo tenía ese trapo de celular y se le devolvió de una vez. No tenía nada más. Ahora está pidiéndole a mi mujer 5,000 pesos y yo no tengo nada. Que me manden para la fiscalía, yo pago dos veces, que ella lo que está buscando que la mate cuando salga de aquí por mala corista”, expresó en un video publicado en sitio pedromacorisano.com

“Ñanguito” agregó que su acompañante es Junior Tejada Ulloa alias “Junito”, un alegado delincuente, de 25 años, residente en el sector Hermanas Mirabal, con quien realiza atracos en una motocicleta marca Fénix color negro, propiedad del prófugo.