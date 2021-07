$!“Los policías trabajan en la cultura policial como parte de la reforma que se está haciendo”

A la Teniente Coronel Ana Josefina Jiménez Cruceta el cargo de directora de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional no le sorprendió mucho, aunque el hecho de ser la primera portavoz del cuerpo levantara un cierto alboroto mediático.

Madre de un jovencito de 8 años y cumplidos los 39, ha abrazado esta posición con algo muy parecido al entusiasmo. Muy contenido, eso sí, por eso del rango...

Estudiante de Medicina cuando decidió entrar en la Policía, Cruceta es cálida en la conversación, directa y rápida en las respuestas, segura de tener una misión y de haber acertado al elegir esta profesión, más motivada en un principio por su madre que por vislumbrar un futuro: “Yo estudiaba medicina. Somos cuatro hermanos y ya dos de mis hermanos también habían ingresado a una universidad privada. La carga económica era fuerte. Mi madre tuvo la idea de que como estudiante de medicina ingresara a la Policía, aunque tenía media beca por calificaciones y por participar en grupos de la universidad, pero sería más fácil. Ya iba para un séptimo cuatrimestre. Entendí la situación de la casa y me motivé”.

Terminó Medicina, por supuesto. Y se hizo, entre otras especalizaciones, Nutrióloga clínica en Intec, participó en la formulación de aquel programa de 2018 “Tu peso ideal” que puso a rebajar a más de 300 agentes.

—¿Encajó desde el principio?

Sí, yo tengo algo. Creo que la gente que viene así, a esforzarse mucho, tenemos esta capacidad de que donde nos planten, florecemos. Siempre pienso que Dios me permitió eso y tengo algo claro: hacer las cosas siempre de la mejor forma. De los 300 compañeros que entraron, solamente se graduaron 67 y de 57 cadetes femeninas nos graduamos 17.

—Le toca ser vocera en un momento importante, porque el presidente Abinader se ve muy decidido a llevar la reforma policial adelante.

Para nosotros como institución y para mí como oficial de Policía, yo valoro y aprecio esa decisión del señor presidente porque realmente una de las instituciones más importantes para la sociedad y para el país es la Policía Nacional.

—¿Le sorprendió la designación?

Sí y no... porque a pesar de que, y me disculpa la modestia, creo que cuento con las capacidades para realizar esta función. Existen algunos diríamos procesos en cuanto a los escalafones de rango y hay personas que tienen más tiempo que yo en la institución y que también tienen muchas competencias para hacerlo. Pero agradezco al director general de la Policía Nacional mayor general Eduard Sánchez González por designar a la primera oficial y que esa sea yo, o sea que en cierto modo me sorprende y en otro modo no, porque estoy decidida a llegar hasta donde Dios me permita y para eso me capacito más cada día.

—¿Influyen los medios en la imagen que tiene la sociedad de la Policía?

Tienen una co-responsabilidad, así mismo es. Porque algunas veces se hace el trabajo de manera correcta pero si no hay una comunicación adecuada, una imagen se puede distorsionar. Nosotros orientamos con base en la verdad de lo que pasó en el hecho. Entonces sí, los medios sí tienen un papel fundamental en cómo la ciudadanía recibe la información sobre la Policía Nacional

—Hay policías que delinquen y la idea de que persiste una brutalidad policial.

Lo hablamos desde un principio: el presidente constitucional de la República se enfocó en la transformación de la Policía Nacional y también nuestro director general de la Policía Nacional está enfocado en eso. Los policías estarán trabajando la cultura policial: que el policía tenga un trato oportuno con el ciudadano. Se va a trabajar con base en eso arduamente porque es cuando más se necesita.