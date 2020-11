$!Ministerio Público sigue presentando acusación en caso Odebrecht criticada por la defensa

El abogado también cuestionó que Camacho defienda la acusación cuando la procuradora general Miriam Germán -que se ha inhibido del proceso- hizo unas consideraciones en un voto disidente que emitió cuando era jueza de la Suprema Corte de Justicia y el caso era conocido en esa jurisdicción.

En 2017, cuando Germán era presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, emitió un voto disidente ante la decisión tomada por esa sala de ratificar la prisión preventiva por un año en contra de Rondón y de nueve meses para Díaz Rúa, variar las medidas cautelares a siete y ratificar la fianza a otro.

“En el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y esperamos que así sea, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio al fondo, donde la prueba debe ser hecha, que no deje lugar a duda razonable”, dijo Germán en ese entonces para sustentar su voto disidente.

“Su jefa en un voto disidente expresa lo contrario a lo que usted le vende a la sociedad (sic)”, publicó Minier en un tuit respondiendo a Camacho.