$!Pese a retiro de denuncia contra general, Fiscalía puede actuar por abuso contra menor

Según la legislación, quien cometa abuso sexual “será castigado con penas de dos (2) a cinco (5) años de prisión y multa de tres (3) a diez (10) salario mínimo establecido oficialmente, vigente al momento de cometer la infracción, si el autor o autora del hecho mantiene una relación de autoridad, guarda o vigilancia (maestro, guardianes, funcionarios, policías etc.) sobre el niño, niña o adolescente y se producen lesiones severas, comprobadas por especialistas en el área, se aplicará el máximo de la pena indicada anteriormente. Cuando los infractores sean extranjeros o nacionales que en la comisión del hecho negocien, trafiquen o se hayan vinculado para la comisión del hecho con traficantes o comerciantes de niños, niñas y adolescentes, serán castigados con el doble del máximo de la pena”.

Lo que ha alegado la menor

La menor vinculada al general de brigada José Acosta Castellanos, quien es investigado luego que se filtraran fotografías en las que se ve besándose con la joven, aseguró que fue utilizada por un abogado que le ofreció 200 mil pesos para que capturara el momento.

“Las fotos se tiran cuando a mí me mandan por obligación y forzosamente a tirarme la foto con el señor Acosta. Es una persona grande que ofreció a mí 200 mil pesos y al abogado 700 mil para hacer dicha acción y tomar medidas contra el señor Acosta”, dijo la menor, cuyas generales se omiten por razones legales.

La joven asegura no tener una relación sentimental con el ahora exdirector de la Regional Cibao Central de la Policía Nacional, a quien dice no conoce del todo.

Según las declaraciones que ofreció a Telenoticias, la menor afirma que el abogado Pedro Almonte Tavárez la extorsionó, amenazó y obligó a cometer el hecho.

“Últimamente ha estado con unas rotundas amenazas, diciéndome que, si yo no hago lo que él dice, él me va a dar problemas a mí y a mi mamá”, explicó.

La madre de la menor también ofreció declaraciones y asegura que su hija fue utilizada.

“Yo quiero que ese señor desista de eso y que al general totalmente lo saquen de todos estos problemas, porque esa persona me he dado cuenta en las redes que es una persona de bien”, dijo la mujer refiriéndose al general a quien dijo no conoce.

La familia de la menor apoderó una abogada para querellarse en contra de Almonte Tavárez por amenaza y chantaje que estaría haciendo en contra de la menor y su madre.

La Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional investiga general por su supuesto involucramiento sentimental con la menor de edad.

En las redes sociales circulan varias fotos en las que se observa al general Acosta Castellanos en forma romántica con la joven, lo que detonó el inicio de la investigación.