$!Piden que coronel Mariñez sea enjuiciado por muerte de pareja en Villa Altagracia

Familiares de la pareja cristiana que resultó muerta a tiros a manos de agentes policiales piden que sea investigado y enjuiciado el coronel César Maríñez Lora, quien al momento del hecho comandaba la dotación policial de Villa Altagracia, provincia donde ocurrió el crimen el pasado martes 30 de marzo.

Lo mismo piden los familiares de los agentes acusados de acribillar a la pareja, quienes aseguran que sus parientes recibieron órdenes superiores.

Divididos en dos grupos, tanto los allegados a las víctimas, como a los victimarios, se apostaron en la parte frontal del Palacio de Justicia de Villa Altagracia, donde la mañana de este martes se conoce medida de coerción en contra de los seis miembros de la Policía Nacional involucrados en el caso.

“Pedimos que se investigue bien el caso y que caigan todos los culpables, que no son todos los que están y faltan más y todo el mundo saben los que faltan, porque todavía no se ha visto de quién recibieron órdenes. ¿Quién dio la orden? Porque ellos no se mandan solos. La realidad es que tienen que seguir investigando más, caiga quien caiga”, declaró con voz enérgica Jazmin Reyes, tía de Joel Eusebio Díaz Ferrer, ultimado junto a su esposa, Eliza Muñoz Marte.

De su lado, la madrastra del fallecido, también pide una investigación amplia sobre lo ocurrido, haciendo referencia a que a los agentes actuantes le dieron órdenes. “No puede ser que por una pasola me hayan quitado a mi hijo. Pedimos justicia, que se esclarezca”, dijo Sandra Reyes Guerrero.