$!Policías utilizaron armas de alto calibre para acribillar pareja en Villa Altagracia

"Los agentes policiales inmediatamente sorprendieron a las víctimas con una ráfaga de disparos de diferentes calibres y diferentes direcciones, sin permitirles que se detuvieran y mucho menos hacer contacto visual con los ocupantes del vehículo, lo que evidencia la intención deliberada por parte de los policías actuantes de hacer uso de sus armas de fuego, haciendo un uso extremadamente excesivo y desproporcional", relata en la instancia donde se pide imponer un año de prisión preventiva al segundo teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, los cabos Norkys Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Manuel Ogando Solís.

"Con la agravante de haber hecho uso de armas de alto calibre como los son el fusil M16 y la pistola metralleta que reposan en manos del Ministerio Público como evidencia", dice el documento en donde se destaca que los imputados violaron todos los protocolos.

Entre las evidencias de la fiscalía para el caso que piden al tribunal declarar complejo, figuran 24 casquillos nueve milímetros, ocho casquillos de fusil calibre 5.56, cinco chaquetas de proyectil y dos proyectiles impactados, además de las armas utilizadas en la escena del crimen.

La Fiscalía de Villa Altagracia ha calificado de manera provisional el hecho como asesinato con asechanza y premeditación.

Presidente y director PN

El presidente de la República, Luis Abinader, reveló ayer que ya recibió un reporte de la Policía respecto a las circunstancias en las que los agentes ultimaron de varios disparos a Muñoz Marte y Díaz Ferrer. Sin embargo, dijo que no ha recibido el informe del Ministerio Público, órgano responsable de la investigación en materia penal del caso en el que sobrevivieron Ramírez Lamais y Pérez Báez.

“Recibimos ayer un reporte de la Policía, que es un reporte provisional, y estamos esperando, también, el informe del Ministerio Público”, indicó.

En tanto que el director de la Policía, mayor general Edward Sánchez González, aseguró que se violaron todos los protocolos, hubo excesos y uso desproporcionado de la fuerza, ya que no estuvo “en peligro la vida de los policías; no estaba en peligro la vida de particulares; no hubo una agresión a la patrulla, en este caso al retén, que estaba respondiendo a una alerta de unos robos que se habían producido en Bonao”.