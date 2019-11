$!Procuraduría sobre acuerdos en casos de violencia de género: “Son responsabilidad compartida”

El Ministerio Público ha recibido en estos días múltiples cuestionamientos por los acuerdos que ha firmado con victimarios en casos de violencia de género, que luego han degenerado en feminicidios. Una de las preguntas que se hacen muchos es ¿cómo el organismo incurre en ellos si, precisamente, ejecuta una campaña en contra la violencia de género?

Julieta Tejada, encargada de Comunicaciones de la Procuraduría General de la República, explicó que los acuerdos se firman porque están establecidos en la ley y ese organismo “no puede actuar contrario a lo que diga la ley”. También planteó que en el tema de los acuerdos firmados en los casos de violencia de género participan muchos actores y uno de ellos es el Poder Judicial, que a través de los jueces que homologan los pactos “tiene una responsabilidad compartida”.

“Los acuerdos están establecidos en el Código Procesal Penal, los acuerdos para cualquier tipo penal, no solamente para un hecho de violencia de género, pero para las tentativas de asesinatos están prohibidos. ¿Entonces, tú decías qué por qué nosotros firmamos acuerdos? ¿Qué ha hecho el procurador con respecto a eso?, porque él no puede actuar fuera de la ley. El procurador no puede decir a algo que está establecido en la ley, él decir que no, que eso no se puede hacer, porque él no puede estar por encima de la ley”, explicó a Diario Libre al ser consultada sobre el tema.

Sin embargo, la funcionaria aclaró que la entidad ha regularizado esas firmas en procura de, que cuando se arribe a alguna, “se haga con la certeza de que no se perjudicará a la víctima y que se realice apegada al debido proceso”.