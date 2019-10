$!Ratifican prisión preventiva a Alan Dólar, vinculado a red de César “El Abusador”

El grupo es acusado de incurrir en actividades de asociación ilícita para adquirir, poseer, transferir y utilizar bienes a sabiendas de que han sido producto de un delito de tráfico ilícito de drogas y del delito de lavado de activos proveniente del tráfico de drogas ilícitas.

La Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional a cargo del proceso judicial, le atribuyen al grupo la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como la Ley No. 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.