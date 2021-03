Se entrega "El Higüeyano", otro sospechoso de matar guachimán en Hato Mayor

Alegando que “tiene miedo a morir”, Augusto Antonio Reyes Martínez 'El Higüeyano' se entregó la tarde de este miércoles, a través de su abogado a la fiscalía, luego de ser buscado como sospechoso por la muerte de un guachimán de servicio en una envasadora de gas en Hato Mayor.

El Higüeyano fue presentado a la fiscal Marleni Guante por su representante legal, César Morla Medina (Agustico), quien pidió a las autoridades garantizar su integridad física.

El hombre era buscado por su supuesta participación en la muerte del vigilante Bartolo Trinidad (Sandy), a quien le dispararon siete veces mientras trabajaba en la envasadora La Antillana, ubicada en la carretera Mella- Hato Mayor-San Pedro de Macorís.

En reiteradas ocasiones, el abogado Medina dijo, que “brega con drogas”, pero que no tiene nada que ver con la muerte del guachimán.

"Yo no sé ni de lo que me acusan, porque de esa muerte... porque yo vi un video donde el atracador es alto y blanco y yo soy bajito, si ven el video saben que no soy yo", narró el individuo a la fiscal.

En su relato, el sospechoso dijo que se enteró que lo andaban buscando.

"Además están dando cien mil pesos por mi cabeza", dijo.

Reyes Martínez fue trasladado al cuartel policial de Hato Mayor, donde permanecerá hasta que sea investigado y presentado por ante la juez de la instrucción de Hato Mayor.

El Higüeyano aparece con registro en los archivos policiales con varios casos pendientes por drogas y asaltos.