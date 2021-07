$!¿Tienes tatuajes y te preocupa buscar empleo?

Si tienes tatuado el cuerpo y no te atreves a mostrarlo en una entrevista de trabajo por miedo al estigma que aun se carga en la sociedad dominicana al respecto, debe saber que la Constitución dominicana, en el artículo 62.5, sobre el derecho al trabajo “prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo”.

En ese sentido, el exvicepresidente de la República y exministro de Trabajo, Rafael Alburquerque, explica que, aunque no se le puede obligar a una empresa contratar a una persona por el principio en Derecho de “que nadie puede ser obligado a ejecutar su propio hecho”, si alguien puede probar que “no lo aceptaron” porque tenía tatuajes, puede demandar a la compañía por “discriminación por daños y perjuicios”.

“Lo mismo sucede, el empleador me dice, no, usted tiene un tatuaje, yo no lo contrato, entonces yo no lo puedo obligar con un pistola a que me contrate pero sí lo puedo demandar por daños y perjuicio”, indica el exfuncionario.

Alburquerque informó que incluso hay sentencias recientes que se han emitido para hacer valer lo contemplado en la Carta Magna sobre todo lo que tiene que ver con el derecho a la vida privada del trabajador, a su intimidad e integridad física.