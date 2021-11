$!Torres Robiou y su esposa “montaron” la misma estructura delictiva en el Conani, según el Pepca

Desde abril hasta agosto de 2020, período en el que dirigió el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) la esposa del detenido general de la Fuerza Aérea Carlos Torres Robiou, se montó “la misma estructura delictiva” que operó en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), con la que se desfalcó al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos, según la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El Pepca señala que la exdirectora Greybby María Cuello Coste de Torres, quien no ha sido apresada, desde que inició en el Conani, solicitó a la Presidencia de la República el nombramiento de uno de los principales imputados en el caso Coral, Rafael Núñez de Aza, como director financiero, lo cual se aprobó, pero luego la Contraloría al hacer la auditoría para ejecutar el pago de RD$125,000.00 lo rechazó “en razón de que el personal militar no puede ocupar puestos administrativos en una institución civil”.

No obstante, De Aza, aunque no figuraba en el puesto, era quien ejecutaba las funciones del director financiero a pesar de no aparecer en los registros públicos.

El pasado mes de junio, al citar a una directora del Conani, cuyo nombre no reveló en ese entonces, la procuradora adjunta Yeni Berenice dijo que los implicados en el caso Coral llegaron a comprar propiedades millonarias con fondos sustraídos al Conani, lo que tildó de “crimen atroz y terrible”.

“Como hemos podido evidenciar, la misma estructura delictiva montada en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y más aún en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) por el imputado Juan Carlos Torres Robiou fue establecida en el CONANI en los meses de gestión de la ex directora Greybby María Cuello Coste de Torres, teniendo como cabeza al imputado Rafael Núñez de Aza”, indica la documentación sometido en esta semana por el Caso Coral 5.

Al no poder realizarse los nombramientos como pretendía, Greybby María Cuello Coste reintroduce los nombramientos, pero cambiándole las designaciones con otras compatibles con sus funciones militares, “sin embargo, las mismas, eran funciones falsas”.

Junto a Núñez de Aza se nombró también a Roberto Acevedo Tejada, como director administrativo y financiero, con un salario a devengar de RD$160,000.00; a José Javier Rosario Pimentel, encargado del Departamento Administrativo, con DOP$125,000.00; Rafael Arturo Vargas, encargado de la Sección de Compras y Contrataciones, con RD$80,000.00.

El Pepca sostiene que, según los registros de los pagos de viáticos solo en dos meses, de julio y agosto del 2020 , se evidencia que los nombrados Rafael Núñez de Aza, Roberto Acevedo Tejada y José Javier Rosario Pimentel, recibieron RD$307,200.00”.

“Con estas designaciones, el imputado Juan Carlos Torres Robiou (a) D1, en componenda con su conyugue Greybby María Cuello Coste de Torres buscaban, replicar la misma estructura financiera de corrupción que este mantenía en el CESTUR”, agrega el documento en el cual implica a la exdirectora del Conani.