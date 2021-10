Un sistema que desoye los plazos del Código del Menor

Ella no sabe hablar exactamente del caso de su niño, pues ocurrió en un lugar distinto a su residencia, cuando el joven supuestamente dormía en un autobús en la calle. Solo ha escuchado, por su abogado, que quienes le acusan no tienen evidencias de que su hijo haya cometido tal delito, sino que pudo ser testigo del robo.

Junto a ella, otra madre asegura que su hijo, también de 17 años, entró al sistema hace cuatro meses por supuestamente matar a un compañero, (cosa que el joven niega), y que, desde entonces, todo ha sido “reenvío y reenvío y reenvío”.... ” Y no se le ha comprobado que fue él, no se le ha cantado, no se le ha hecho nada”, se queja.

“Todo es reenvío y reenvío y no dicen nada de si le van a cantar o no le van a cantar (condena)”, se queja la madre de otro menor de 17 años detenido hace seis meses, mientras espera para visitarlo en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Caiplaclp) que funciona en la localidad Hato Nuevo, conocida popularmente como Ciudad del Niño.

De acuerdo a la Ley 136-03, estos casos debe llevarlo un personal especializado tanto de la Policía Nacional, el Ministerio Público como en los tribunales.

De la cantidad de personal que los sigue por parte del Ministerio Público, no se conoce la cantidad. Aunque se solicitó el dato a la Procuraduría General de la República, no hubo respuesta hasta la publicación de este tema. Por ley se establece que en cada Departamento Judicial haya un procurador de corte de apelación y un fiscal titular especializado en niños, niñas y adolescentes y como mínimo un ayudante de cada uno por cada distrito o departamento judicial.

“El sistema de justicia no está preparado para cumplir los tiempos establecidos en la ley afectando lamentablemente una población en vulnerabilidad... Si bien es cierto que tenemos unos tribunales especializados, aunque no hay uno en cada provincia, no menos cierto es que no todos los actores del sistema de NNA está especializados para trabajar con ellos”, comenta la abogada especializada en temas de familia, Michelle Pérez Fuente.

De su lado, Núñez plantea: “Básicamente, puedo decir que no hay una especialización del sistema y... Por ejemplo, los fiscales, asumo que pasa lo mismo con los jueces, ¿cuándo fue la última capacitación para especializar al personal del sistema? El personal se va, se muere, renuncia y ¿qué tan continuo estamos capacitando al personal para las especializaciones? ¿Qué pasa cuando un personal es trasladado de lugar de otra área al sistema de adolescentes?, ¿cuál es el requisito, la capacitación, para el que viene a ocupar ese nuevo puesto?

Pero también señala los incidentes que se dan en los procesos y retrasan su fluidez y el cumplimiento de los plazos; o abogados defensores saturados con la cantidad de expedientes que entran a los tribunales, pudiendo tener hasta 200 al mismo tiempo.