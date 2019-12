$!Violaciones de procedimientos expusieron a víctimas de feminicidios en 2019

El 2019 cierra con el dato lastimoso de alrededor de 80 mujeres asesinadas en hechos calificados como feminicidios. El más reciente sucedió apenas este domingo 29 de diciembre en circunstancia que, además del dolor por la tragedia, vuelven a cuestionar el papel de las autoridades al momento de proteger a las víctimas.

Juana Peña Cruz, de 33 años de edad, fue asesinada por su expareja José Esteban Mármol, en la localidad El Limonal de Jarabacoa, supuestamente cuando se encontraba en el interior de una patrulla de la Policía Nacional.

Los informes preliminares del caso indican que el homicida había disparado horas antes contra Peña Cruz, a la que llegó a herir de perdigones. La mujer buscó el auxilio en la Policía, a la que le pidió compañía para rescatar a sus seis hijos que quedaron en la casa y temía que el agresor les hiciera daño.

El reporte de los hechos indica que, luego de llevar a Peña Cruz a un centro de salud y comprobar que estaba fuera de peligro, los agentes volvieron con ella hasta la casa para recuperar a los niños, pero que Mármol disparó nueva vez contra la víctima y se dio a la fuga.

Mientras se discute si la mujer estaba dentro de la patrulla de la Policía, como asegura un testigo, o fuera del vehículo como afirma la institución, permanece el hecho de que Peña Cruz fue expuesta y eso le costó la vida.

Para la abogada y activista feminista María de Jesús (Susi) Pola, el caso es una violación a los protocolos de actuación, un descuido y una muestra de que todavía en el país algunos policías no creen que a una mujer la matan por ser mujer.

“(Al) dejarla sola en la camioneta para ir a buscar al agresor, se violó el protocolo y hay desconocimiento del peligro. Esa patrulla es de gente que piensa que no (la matarán), que todavía no lo cree, que no entienden el fenómeno, pues la gran dificultad es que un hombre reconozca que otro hombre es peligroso”.

Las estadísticas oficiales que registra la Procuraduría General de la República, muestran que hasta septiembre de este 2019 se habían producido en el país 58 feminicidios. El propio Procurador General, Jean Alain Rodríguez en un comunicado de prensa de noviembre pasado, aseguraba que hasta el día 10 de ese mes, sumaban 62 casos que, según sus cálculos, representaba una reducción del 25%. Tomaba de referencia los 74 feminicidios que registraron en 2018 al mes de noviembre, aunque el año pasado terminó con 83.