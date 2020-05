$!Kuwait sale en auxilio de los polígamos en tiempos de coronavirus

Permisos en internet

Desde esta semana los kuwaitíes pueden utilizar una aplicación en internet: introducir los datos propios y de la esposa a la que desean visitar, y conseguir un permiso por el cual durante una hora pueden salir a la calle y llegar al otro domicilio familiar. Luego disponen de otra hora para regresar al que comparten con su primera pareja.

El trámite se puede hacer a través de una página web habilitada por el Gobierno kuwaití para conseguir un permiso que permite salir a la calle por razones justificadas, como ir a una hospital por una emergencia.

El director de la oficina de información del Ministerio de Interior, Tauhid al Kindri, indicó el lunes en una entrevista en la televisión kuwaití Al Rai que el permiso para 'cuidar a una familia' se consigue mediante una 'solicitud que puede ser rellenada por parte del esposo con el carné de identidad y el nombre de la esposa'.

El marido conseguirá un permiso de una hora para trasladarse desde su hogar a la casa de la segunda esposa y volver. El permiso tiene una validez de una semana y el hombre tendrá que mostrarlo si es requerido.

Algunos usuarios han manifestado problemas para conseguir ese documento a través de la aplicación, pero las autoridades creen que el problema no es informático.

'Algunos hermanos dicen que la aplicación no funciona. Si tu metes la información de la esposa debería estar registrada en el sistema del Ministerio de Justicia, pero la aplicación no acepta nombres de esposas si no están registradas', explicó Al Kindri.