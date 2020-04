$!La aglomeración de personas, gran reto de las autoridades para frenar el contagio de coronavirus

A medida que pasa el tiempo de la cuarentena ordenada por el Gobierno para frenar la expansión del nuevo coronavirus en el país, también aumenta el número de apresados por violar el toque de queda y cada día circulan más videos en las redes sociales de grupos de personas conviviendo en lugares públicos sin tomar en cuenta la precaución de la distancia prudente para evitar el contagio de la enfermedad.

Aparte del toque de queda dispuesto por el Gobierno y la cuarentena obligatoria para todas las personas que no tengan que ir a trabajar, las autoridades y figuras influyentes del mundo del espectáculo y del deporte instan a las personas a “quedarse en casa” con todo tipo de mensajes, pero, al parecer, para algunas el consejo cae en saco roto y violan las disposiciones de no realizar reuniones sociales, no salir en el horario prohibido y cumplir con el distanciamiento social.

Juegos de vitilla y de dominó, grupos tomando alcohol y conversando en las esquinas, colmados o patios de cualquier punto del país, son escenas comunes cada día, sobre todo en los sectores donde residen personas de escasos recursos.