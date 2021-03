$!La artritis reumatoide es una enfermedad que 'te enseña a vivir con el dolor'

En los últimos dos años, la mexicana Olivia Barrita ha aprendido a convivir con el dolor que continuamente le provoca la artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria, crónica e incurable que le ha cambiado la vida.

'Fue de repente que me empezaron a doler las manos. Soy secretaria y tengo que estar escribiendo, y primero me dolió una muñeca pero no le hice mucho caso', dice este martes Barrita, de 42 años, a Efe.

Sin embargo, rememora, días después ya no podía mover las manos, por lo que acudió a un doctor, y, después de varios estudios, fue diagnosticada de artritis reumatoide, una enfermedad que ya conocía porque la padece su madre.

'Pero no pensaba que me iba a dar a mí, ni tan joven', afirma.

La artritis reumatoide, explica el reumatólogo César Pacheco, es una enfermedad autoinmune e inflamatoria que en Latinoamérica afecta a entre 6 y 8 mujeres por cada varón, y aparece entre los 40 y los 50 años de edad.

Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la región existen 34 millones de personas con discapacidad permanente y 140 millones con discapacidad temporal a causa de las enfermedades reumáticas.

Pacheco señala que existen más de 100 tipos diferentes de artritis, pero la reumatoide es de las más comunes.

Y quizá, dice Barrita, la más dolorosa. 'Lo más difícil es que muchas veces los doctores son insensibles ante los pacientes', afirma.

A ella la atienden en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde el tratamiento ha consistido en paracetamol, que a veces le ayuda a calmar el dolor.

'Es lo único que me han recetado, solo me dijeron que era una enfermedad hereditaria y ya no hubo más preguntas ni respuestas que pudieran darme', lamenta.

Olivia refiere que saber el diagnóstico le llevó a 'desarrollar una leve depresión'. 'Uno puede llegar a sentirse mal emocionalmente también, y muchas veces eso no se atiende', apunta.