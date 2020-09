$!La creciente violencia de las bandas armadas atenaza al Estado en Haití

TERROR EN BEL-AIR

La Policía Nacional no intervino para detener el ataque, tal y como sucedió en matanzas ocurridas en las barriadas de La Saline, en 2018, y Bel-Air, en noviembre de 2019, y más recientemente en ataques en Pont Rouge y Cité Soleil.

'Vinieron allí y prendieron fuego. No sé si nuestra casa se quemó. Mi madre no tuvo tiempo de salvar nada', decía la niña con lágrimas en los ojos.

ASESINATOS CONSTANTES

VÍNCULOS DE AUTORIDADES Y BANDAS

LA REACTIVACIÓN DE LAS PROTESTAS

Desde el asesinato del jefe del Colegio de Abogados, las manifestaciones han ido en aumento, con marchas encabezadas por estudiantes, abogados y militantes de grupos defensores de los derechos humanos, que piden justicia.

Llevando pancartas con lemas antigubernamentales, los manifestantes han denunciado la laxitud de las autoridades y su supuesta relación con las bandas armadas.

La Iglesia Católica también ha reaccionado a la violencia y ha clamado contra los asesinatos y ataques armados en aumento en el país.

El obispo Pierre-André Dumas, durante su homilía del pasado sábado, afirmó que nadie 'debe aceptar el hecho de que alguien esté matando con impunidad'.

'No debemos aceptar que los vagabundos o bandidos se hayan convertido en autoridades en nuestras zonas. La Iglesia no debe aceptar que se mate a la gente. La Iglesia no puede permanecer en silencio ante tantas abominaciones. Hay demasiadas muertes, demasiada violencia. Hay demasiadas desapariciones, demasiada persecución, demasiado sufrimiento de los inocentes', dijo el obispo.