$!La Fiscalía interrogará a excomandante del Ejército colombiano por espionaje

La Fiscalía colombiana anunció este lunes que citará a interrogatorio al general en retiro Nicacio Martínez, comandante del Ejército entre 2018 y 2019, por el escándalo de espionaje de esa institución a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos.

"Será citado a interrogatorio el general en retiro Nicacio Martínez, quien era comandante del Ejército Nacional al momento de los hechos materia de indagación", manifestó el fiscal general, Francisco Barbosa, en un comunicado leído a la prensa, sin precisar la fecha de la diligencia judicial.

Según una investigación publicada el viernes pasado por la revista Semana, miembros del Ejército espiaron entre febrero y diciembre de 2019 a periodistas colombianos y extranjeros, entre los que se encuentran corresponsales de medios de EE.UU., como Nick Casey, de The New York Times, y Juan Forero, de The Wall Street Journal.

En los documentos también aparecen John Otis, corresponsal en América Latina para National Public Radio (NPR) e investigador del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, sigla en inglés), la fotoperiodista Lynsey Addario y el fotógrafo Stephen Ferry.