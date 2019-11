$!La lupa internacional se cierne sobre Chile mientras se debate uso de balines

Los balines de goma, a debate

Incluso Carabineros confirmó que no seguirá utilizando esta munición, salvo en casos de riesgo mortal de un uniformado, después de revelar que la composición no se corresponde con la información del origen del producto.

Violaciones a los DD. HH. a juicio de organismos internacionales

La lucha contra la desigualdad sigue en la calles

Ni el acuerdo parlamentario por la redacción de una nueva Constitución ni las medidas de la agenda social anunciadas por el Ejecutivo han logrado que la gente deje de acudir al centro de Santiago a manifestarse.

Si bien es cierto que la cantidad de manifestantes se reducido considerablemente en los últimos días, sigue habiendo motivos para que la gente se agolpe en Plaza Italia cada tarde y se repitan los enfrentamientos entre algunos manifestantes y Carabineros.

Las reforma del sistema de pensiones fue lo que empujó este miércoles a varios cientos de personas en el centro de la rotonda para hacer un alegato en contra de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), fuertemente criticadas por la ciudadanía durante las protestas.

'Hay algunos que están jubilados ya y están recibiendo unas pensiones de miseria que no les alcanzan ni para sobrevivir. Las autoridades y los políticos hacen oídos sordos a las peticiones del pueblo. Aparte son la salud, el agua, la educación. Todo lo que concierne a una seguridad social que debe tener una nación y que no existe en este país', dijo a Efe un manifestante que no quiso identificarse.

'La expectativa que tengo es que se pueda cumplir lo que los jóvenes están solicitando. Nunca más el CAE (Crédito con Garantía Estatal, para estudiantes), que tengamos una buena salud (pública), que sea todo garantizado a través de esta nueva Constitución', explicó Mónica Araya, que también protestaba en la Plaza Italia.

Ambos coincidieron en que han sido los jóvenes los primeros que levantaron la voz contra el modelo económico desigual e iniciaron este estallido social, que comenzó como una revuelta estudiantil en contra del alza en el pasaje del metro de Santiago y se ha convertido en una revolución por un cambio de sistema.