$!La madre de Liz María clama a las autoridades por respuestas

La madre de la niña Liz María Sánchez, presuntamente abusada sexualmente, estrangulada y su cuerpo lanzado al mar Caribe por un vecino en el Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, volvió a clamar a las autoridades por respuestas en torno al caso.

Al cumplirse este miércoles un mes desde que una cámara de seguridad capto las últimas imágenes que se tienen de Liz María entrando por un callejón de la calle 10 del referido sector, que conduce a la residencia de Esterlin Francisco Santos (el Panadero), a quien se acusa de su de su desaparición, Licelot García, madre de la infante dice no tener ninguna información del curso de las investigaciones.

“Ha sido muy difícil, porque no nos han dicho nada; no nos han dado ningún tipo de respuesta. No nos han llamado para decirnos nada; hemos estado en el aire todos estos días”, relata Licelot.

Sostiene que ella y el padre de la menor, Emmanuel Sánchez salen todos los días a hacer búsquedas particulares de la niña con la esperanza de hallarla y poder darle un cierre a la angustia que les ha representado la incertidumbre que afirma les afecta.

Sobre El Panadero dice no creer la versión que este ofreció a las autoridades sobre haber ultimado a la niña y lanzado su cuerpo al mar, porque no siente que su hija está muerta.

“Ellos (las autoridades) tienen como sacarle la información de la niña a ese hombre. Como madre siento que hay algo oculto y yo necesito que se aclare, porque no voy a descansar hasta que no se aclare el caso”, expresó al afirmar que El Panadero se burla de las autoridades, al punto de haber subido a las redes un video en el que se ve cantando en la cárcel.

La desaparición de la niña Liz María Sánchez se produjo el pasado 16 de agosto y despertó la atención del país luego de darse a conocer que su vecino, Estarlin Francisco confeso haberla asesinado y deshacerse del cadáver en las inmediaciones del kilómetro 14 y medio de la autopista Las Américas.

Durante más de una semana equipos de búsqueda del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, la Armada de República Dominicana, la Defensa Civil y auxiliares del Ministerio de Defensa buscaron sin resultados con drones, buzos, lanchas y a pies en el área de costa donde una perra entrenada en búsqueda y rescate de personas confirmó había estado el cuerpo de la niña.

Mientras se realizaba la búsqueda vecinos de Liz María realizaban protestas en la comunidad que se extendieron por varios días, de las que una de ellas fue la paralización del tránsito en la marginal de la avenida Las Américas.

Coerción a El Panadero

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso el pasado 20 de agosto 18 meses de prisión preventiva contra Esterlin Francisco Santos alias (El Panadero), acusado de abusar sexualmente y asesinar a Liz María Sánchez, la que se dispuso fuera cumplida en La Nueva Victoria.

Los rumores

Tras la desaparición de Liz María Sánchez se pusieron a circular rumores en las redes sociales, el más difundido indicaba que esta había sido ultimada para extraerle los órganos y comercializarlos.

Harán una marcha

Licelot García informó que los vecinos del Ensanche Isabelita harán una marcha este miércoles a las 6:00 de la tarde en reclamo de que las autoridades ofrezcan información sobre la investigación que se realiza en torno al hecho.