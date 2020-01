$!La nueva alcaldesa de Bogotá va en bicicleta a su toma de posesión

'Hoy no solo hacemos eco sino que somos parte las mayorías ciudadanas que se han tomado las calles con las demandas y aspiraciones apenas elementales y plenamente legítimas de los jóvenes, de las mujeres, de los movimientos cívicos, de los grupos étnicos, de quienes reivindican la diversidad sexual y la igualdad', dijo López, del partido Alianza Verde, luego de jurar el cargo.

El futuro en debate

En noviembre pasado decenas de miles de colombianos acataron un llamamiento de las centrales obreras para salir a las calles a exigir cambios en la política económica y social de Duque, lo que se transformó en un movimiento popular que durante tres semanas mantuvo vivas las protestas en Bogotá y otras ciudades.

'No vamos a permitir que nos roben la esperanza, no vamos a permitir que nos roben más vidas de esta nueva generación que hoy sale a la calle a pedir a gritos que no los dejemos estancados en los mismos debates y protagonistas del pasado', afirmó López, quien rompió con la tradición de los alcaldes de Bogotá de jurar el cargo en la céntrica Plaza de Bolívar y lo hizo en un pícnic en el Parque Simón Bolívar, al que llegó en bicicleta.

Igualmente dijo que 'el pasado 27 de octubre Bogotá eligió el cambio, no sólo el cambio de gobierno, de prioridades, de estilo, de liderazgo, sino el cambio de historia'.

Destacó que Bogotá eligió a la 'hija de una maestra' que pudo salir adelante con el apoyo de su familia y que 'a punta de mérito, tenacidad y acción colectiva logró abrirse paso en la academia y el servicio público'.

Subrayó que ese día, Bogotá eligió 'a la primera mujer, mujer diversa, en ser electa al segundo cargo de elección popular más importante del país'.

López contrajo matrimonio a mediados del mes pasado con su pareja, la senadora Angélica Lozano, y de su Administración se espera una apertura en cuanto a libertades y derechos civiles.

La alcaldesa añadió que las cinco metas de su Administración serán vivir sin miedo; generar oportunidades, empleo y educación pertinente, gratuita y de calidad; liberar más tiempo para la familia; reverdecer la ciudad para respirar, movilizarse y vivir con calidad de vida, y hacer de Bogotá Región el mejor hogar de los colombianos. EFE