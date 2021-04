$!¿La Policía se puede reformar?

“Yo no soy optimista, por el contrario, yo me declaro, muy extremadamente pesimista”, dijo sobre a que se pueda reformar a la Policía.

Señala que la mayoría de agentes de la policía, no la generalidad, porque no se puede generalizar, se “engancha” a la institución para buscársela debido a la cultura de la búsqueda, “macuteo” que hay en sus integrantes que, por más reformas o aumentos salarios que se hagan, serán imposibles cambiar.

“La mayoría de los gobiernos en democracia se han colocado de espaldas a la Policía Nacional. No le han dado el carácter institucional que la policía merece en un sistema de democracia”, reconoció el legislador, quien cuestiona el bajo salario y beneficios de los agentes de la institución, razón por lo cual, a su entender, no resulta atractivo para jóvenes que quieren tener un mejor estilo o nivel de vida.

Capacidades, convivencia y pensiones

En tanto, el actual presidente de esa comisión de la Cámara Baja, Carlos Sánchez, considera que una propuesta de reforma a la institución del orden debe tener en cuenta las capacidades humanas y de convivencia de los miembros de la policía.

Recomendó que se incluyan, como parte de proceso de reclutamiento y seguimiento, la realización de evaluaciones psicológicas periódicas y, que antes de ser puestos en servicios en las calles, que los nuevos agentes agoten, por lo menos, un año de formación en aspectos tácticos, así como de derechos, deberes y obligaciones.

También, verificar el tema de la pensión y retiro de los miembros de la entidad, porque en la calle hay muchos agentes que cumplieron con los 20 años reglamentarios, y como saben que lo único que les puede pasar, en caso de cometer faltas, es que los pensionen, entonces hacen lo que les “dé la gana” como una forma de lograr que los retiren.

“¿Qué es lo que pasa? A veces usted va y habla con un sargento, pero ese sargento tiene 25 años en la institución, y le da lo mismo cualquier cosa, y dice: no, no, no. Yo le doy un pescozón o un tiro, porque a mí lo más que me pueden es retirar porque ya a mí me toca”, refirió.

De su lado, el diputado de la circunscripción tres, del Distrito Nacional, Ramón Bueno, consideró que la depuración en las estructuras de la Policía Nacional no puede esperar más.

Manifestó que el Congreso Nacional está obligado a poner todo su empeño para lograr una verdadera depuración de la Policía Nacional, y procurará que los agentes reciban una formación integral sobre el respeto a los derechos ciudadanos.

Indicó que, nuevamente, la credibilidad de las instituciones del orden está muy lejos de ganarse la confianza de la población, por lo que instó a discutir, a la menor brevedad posible, un nuevo procedimiento para la capacitación de los agentes del orden.

“Tenemos decenas de especialistas en conducta humana, los cuales podrían determinar cuáles jóvenes pudieran ser parte del cuerpo del orden, a los fines de evitar estos lamentables hechos que enlutan y avergüenzan a la población dominicana”, apuntó.