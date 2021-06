$!La prensa de Nicaragua ve arremetida de Ortega contra medios independientes

DENUNCIAN MANIOBRA POLÍTICA

El director del portal digital Artículo 66, Álvaro Navarro, otro de los citados, dijo que la Fiscalía lo que intenta es involucrar a los periodistas 'como testigos para criminalizar' a Chamorro, quien es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre, y quien, por ese caso, se encuentra recluida en su vivienda y bajo una fuerte vigilancia policial.

'Por supuesto que es una maniobra política, que además nos quieren a nosotros inmiscuir, involucrar a los periodistas que estamos haciendo nuestro trabajo', denunció.

Navarro sostuvo que desde que Ortega retornó al poder, en 2007, 'los medios de comunicación hemos sufrido las embestidas y aún así no nos hemos callado y eso obviamente les preocupa'.

A su juicio, el Ejecutivo quiere sacar de circulación a 'la prensa libre y a los periodistas independientes', pero, dijo, no lo van a lograr.

'Que no se equivoquen, que los periodistas no nos arrodillamos, que este oficio está acorazado por la verdad y por la dignidad, que para poder arrodillarnos tendrán que morirse y volver a nacer', añadió el director de Artículo 66, que animó a sus colegas a seguir haciendo su trabajo con valor, coraje y dignidad, porque 'esta dictadura no nos va a poder silenciar'.