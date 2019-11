$!La protesta opositora en Venezuela se pierde en un laberinto

'Las personas no entienden dónde están paradas, no saben dónde están paradas, no saben hacia dónde se están moviendo (...) no saben cuál es su rol dentro de todo este juego', aseguró, pues vienen de confiar en la idea que se generó a principios de enero, cuando a través del discurso opositor, se señaló que el cambio de Gobierno ocurriría por la vía 'rápida'.

Aunado a ello, apuntó Seijas, el mes de diciembre está cerca y la mayoría de los venezolanos aprovechan esta temporada del año para intentar 'desligarse de las preocupaciones'.