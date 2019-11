$!La repulsión al primer cigarrillo podría ayudar a combatir la adicción

Un equipo en la Universidad de Toronto identificó las células del cerebro que responden con asco a la primera vez que se fuma un cigarrillo, un descubrimiento que podría contribuir a combatir la adicción al tabaco, según un artículo que publica este lunes Proceedings of the National Academy of Sciences.

Tayn Grieder, investigadora de neurociencias en la UT y quien encabezó el estudio tiene razones muy personales para su pesquisa de varios años: su padre murió prematuramente a causa del tabaquismo, y en su familia de seis personas, cinco fuman o han fumado, excepto ella.

Para los científicos ha sido una paradoja por décadas el hecho de que cualquier persona que fume un cigarrillo por primera vez reacciona con disgusto: el sabor es repugnante, la sensación del humo inhalado es desagradable, y, en muchos casos, la pitada resulta en tos.