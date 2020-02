$!La 'última guía' para entender el desarrollo de las elecciones en EE.UU.

Jorge Fuentelsaz

Nueva York, 14 feb (EFE).- El libro 'La última guía sobre las elecciones de 2020' ('The Ultimate Guide to the 2020 Election', en inglés), expone las claves del intrincado proceso electoral estadounidense y hace un diagnóstico pesimista del actual ambiente político en EE.UU., que tilda de 'tribalista' y 'extremista'.

Ryan Clancy, autor del libro junto a Margaret White, explica a Efe que mientras en el Partido Republicano el presidente Donald Trump tiene garantizada su candidatura ante dos rivales sin peso, en el Partido Demócrata varios aspirantes del ala moderada y de la izquierdista se disputan el apoyo de las bases, en una batalla que el escritor augura muy ajustada y que probablemente no se decida hasta el final.