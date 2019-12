$!Lanzan campaña para orientar indocumentados sobre ley de carnés de conducir

Recordó que lograron 'una gran victoria' con la aprobación de la ley denominada 'Luz Verde' gracias al esfuerzo de la organizaciones proinmigrantes y del apoyo del asambleísta Marcos Crespo y del senador Luis Sepúlveda, autores del proyecto de ley.

La Coalición explicó que trabajará en coordinación con otras organizaciones a través del estado y en eventos con el consulado mexicano para explicar a inmigrantes qué documentos necesita para solicitar el carné y el coste, que será el mismo proceso que para el resto de los residentes del estado.

Como parte de la campaña se distribuirá material escrito y se asegurarán que el inglés nos sea un obstáculo para los 200.000 inmigrantes que esperan soliciten el carné.

En particular quieren dejarles claro que el Departamento de Vehículos de Motor no puede preguntar su estatus migratorio, número de Seguro Social ni tampoco escanear, fotocopiar o mantener copia de los documentos requeridos para el carné.

Se advirtió a los inmigrantes a estar alertas ante posibles estafadores ya que nadie puede pedirles dinero para hacerles el trámite del carné, que el solicitante tiene que hacerse en persona.

'Creo que aún hay miedo y desconfianza en el gobierno', a que se comparta la información con agencias federales como Inmigración, algo que la ley prohíbe, dijo por su parte el asambleísta Crespo que participó de la conferencia y que destacó que la ley de Nueva York es la más segura de todo el país.

Empleados de condados al norte del Estado han demandado al gobernador Andrew M. Cuomo, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el jefe del Departamento de Vehículos de Motor, Mark J.F. Schroeder, argumentado que la ley 'Luz Verde' es inconstitucional y se niegan a realizar los trámite para indocumentados.

Una de ellas, la del condado de Erie, fue desestimada por un juez al dictaminar que el secretario del condado no tiene estatus para demandar. Sin embargo, la que presentó el secretario del condado de Rensselaer, Frank J. Merola, en una corte federal aún no se ha sustanciado y cuenta con el apoyo del Departamento de Justicia.

Crespo indicó que en el estado están atentos a la lucha en los tribunales pero también hizo un llamado al gobernador Cuomo para que se haga responsable a los empleados que se nieguen a cumplir con la ley que autoriza a inmigrantes a tener su carné de conducir.

Ellos, argumentó, no pueden estar por encima de la legislatura del estado que aprobó la ley. 'No le vamos a permitir que sean ellos los que decidan', afirmó y dirigiéndose a los inmigrantes indicó que 'es una oportunidad histórica' que no deben perder.

El pasado 6 de diciembre, Crespo y el asambleísta Kevin Cahill enviaron una carta al director del Departamento de Vehículos de Motor, Schroeder, en la que le piden que 'ejerza la autoridad' que le confiere para intervenir con los empleados que han hablado de su intención de 'vetar' y recuerdan que éstos pueden ser despojados de su autoridad en el condado.

La Coalición exhortó a los inmigrantes a llamar a las organizaciones comunitarias o la Oficina de Nuevos Inmigrantes del Departamento de Estado de Nueva Yok donde obtendrán la ayuda necesaria para obtener el carné.

La ley de 'Luz verde' entra en vigor el 14 de diciembre pero por ser sábado los trámites se comenzarán a realizar el lunes 16 de diciembre. Ese día las organizaciones tiene previsto acompañar a los inmigrantes a las oficinas de Vehículos de Motor.

Mientras, en el vecino estado de Nueva Jersey, el Comité de la Judicatura de la Asamblea del estado, de mayoría demócrata, votó este lunes a favor de un proyecto de ley para otorgar licencias a indocumentados, medida que cuenta con el aval del gobernador Phil Murphy.