$!Las activistas berlinesas se rebelan contra el “despatarre” masculino

- Un fenómeno antiguo -

La joven reconoce sin embargo que “muy pocos cambian de postura al instante”, como ha comprobado la AFP durante una intervención en el metro de Berlín.

“Con frecuencia se sorprenden de que las mujeres puedan colocarse así frente a ellos”, añade la activista, que espera sobre todo que reflexionen.

Para Mina Bonakdar, el simple hecho de llevar estos pantalones permite a las mujeres “sentirse más fuertes y aumentar la confianza”.

A algunos puede parecerles anecdótico pero el problema del “manspreading” existe casi desde la aparición del transporte colectivo.

“Siéntese con las extremidades pegadas al cuerpo y no abra un ángulo de 45 grados con las piernas, porque vendría a ser como ocupar el lugar de dos personas”, advertía el Times of London en 1836 en un artículo dedicado al decoro en el autobús, explica en “History of the Bakerloo Line” Clive DW Feather, especialista en el metro londinense.

El término se hizo popular en 2013 cuando las usuarias del metro de Nueva York publicaron en las redes sociales fotos de viajeros a sus anchas, mientras sus vecinas estaban apretujadas.

Según un estudio de 2016 del Hunter College de Nueva York, el 26% de los usuarios masculinos del metro de la ciudad abusan de esta práctica en comparación con menos del 5% de las mujeres.

Nueva York fue una de las primeras ciudades del mundo en intentar frenar este comportamiento. En 2014, el gerente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) pegó pegatinas en los vagones con el mensaje: “hombre, por favor, deja de espatarrarte”.