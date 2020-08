$!Las obras que el presidente Danilo Medina dejará inconclusas

“Ese hospital está prácticamente terminado, incluso hoy lo queríamos inaugurar, pero le faltan algunas cosas. Para que mis críticos no digan que estoy inaugurando ese hospital sin terminarlo, he preferido dejárselo al nuevo gobierno, para que en un mes o dos puedan entregarlo”, expresó Medina.

Asimismo, precisó que el centro de salud ubicado en Boca Chica, tampoco podrá ser inaugurado.

“La Circunvalación de Azua que, como ustedes ven, cuando viajan solo le falta el asfalto. Ni la de San Francisco de Macorís, que por problemas con los dueños de tierra que hay que indemnizar para poder desalojarlos, no pudimos avanzar con la celeridad que queríamos”, puntualizó.

Además, mencionó que el palacio de la Suprema Corte de Justicia y el de la Procuraduría General de la República que se construye en el municipio Santo Domingo Este, no será posible su terminación.

“En fin, hay un gran número de obras que se quedan en carpeta, porque no pudimos completarlas por el asunto del coronavirus. Esos cuatro meses me están haciendo muchísimo daño, porque no pude entregarlas, pero me voy lleno de satisfacción. Cuando se midan las obras que se construyeron en República Dominicana en cualquier gobierno de los que han habido, no creo que la gestión del presidente Danilo Medina no quede en primer lugar”, argumentó.