$!Las ruinas del aborto

Condena por un aborto no deseado

Cinthia Rodríguez jamás pensó que parte de su vida la pasaría en prisión, y mucho menos que sería acusada de homicidio agravado después de sufrir -como si fuera poco- la muerte espontánea de su bebé a los 8 meses de gestación.

'Yo sí sabía que estaba embarazada y estaba en mi casa cuando me dieron los dolores (de parto) fuertes. Tenía ocho meses de gestación y el bebé se había ahogado con el cordón umbilical, nació muerto', explica la joven.

Cinthia dio a luz en su casa, en una zona rural de El Salvador, donde tan solo pudo contar con la ayuda de una vecina, quien le acercó a un centro hospitalario. Allí, nada más llegar, fue juzgada por los propios sanitarios. 'Las enfermeras y los doctores que me atendieron me trataban mal, siempre hacían comentarios feos sobre el caso -asegura-. Que yo había matado a mi bebé'.

Confundida, agotada por el trauma por el que había pasado su cuerpo y sin lograr respuestas médicas a su pérdida, la salvadoreña se sometió a un legrado (curetaje) uterino. Al despertar tras el procedimiento, estaba esposada a la camilla del hospital.

“El policía -que no se identificó- me dijo que estaba detenida por aborto, pasé tres días esposada en el hospital. Al salir, me llevaron directamente a bartolinas (cárcel) sin explicarme lo que estaba pasando', denuncia.

Cinthia había sufrido un parto extrahospitalario, y su desconocimiento en temas de sexualidad y reproducción no le permitió dimensionar lo sucedido.

En medio del caos, Rodríguez enfrentó una audiencia preliminar para la que le fue designado un abogado del Estado, quien, lejos de defenderla, favoreció a la acusación en su contra por la que finalmente se le condenó a 30 años de cárcel.

En lo sucesivo, le cambiaron de abogado en varias ocasiones, sin previo aviso: no tuvo derecho al debido proceso, su letrado de oficio le prohibió hablar en defensa propia y, tras toda esa odisea, ingresó en el Centro de Readaptación para Mujeres, una prisión femenina, en el año 2009.

“Ese día que entré me dijo la custodia que yo no dijera por el delito que iba, por las personas que estaban allí que eran de las pandillas. Pero una muchacha que iba con nosotros dijo todo. Cuando salí a bañarme, me golpearon. Me golpearon ocho personas, y de ahí me aislaron, y me llevaron para el sector donde hay solo ancianas”, relata.

El 7 de marzo de 2019 salió libre después de que el Gobierno de El Salvador anulara su pena.

'Nos juzgan y nos condenan sin tener suficientes pruebas o pruebas contundentes, sin conocer la verdadera historia de cada una. No me gustaría que detuvieran a más mujeres y tampoco quiero que siga la persecución contra nosotras', señala.