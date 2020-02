Los hijos de la paz

'Pipit Minustah'

En el caso de Emerson, tiene que soportar además que le echen en cara que su madre se prostituía . 'Me lo explicaron. Yo solía visitar la base y me decían: ahí es donde... ahí es donde tu madre solía venir a hacer el amor'. Su madre, sin embargo, le contó que por la forma en que le hablaba el soldado creyó que era “alguien con el que podía hacer una vida'.

'En Haití te critican por cualquier cosa. Ser la hija de un extranjero se critica. Es un insulto', explica Marie Ange Haitis, madre de Samantha, de 11 años. Mientras manosea unas gafas de pasta rosadas, la pequeña recuerda el rosario que ha vivido a su corta edad: 'Cuando vivía en Nan Kolin, me llamaban 'piti Minustah', robacabras (...) Me siento humillada porque no tengo padre'.

Sexo por comida

'Él venía a verme a casa y me llamaba si quería darme algo. Era solo eso. Me daba cosas para comer: pan, mermelada... no me dio dinero', recuerda. Cuando el soldado se fue de Haití, estaba embarazada de pocos días y no volvió a saber de él.

Las que no denuncian

Un reciente estudio de las profesoras Sabine Lee y Susan Bartels recopila 265 historias de hijos abandonados por los cascos azules en el país caribeño. Sin embargo, esto no significa que nacieran 265 niños, ya que no tomaron datos personales de las víctimas y es posible que algunas historias hayan sido 'repetidas' por diferentes fuentes, precisan las autoras.

'Olvídate de tu padre'

La ayuda económica vino acompañada de una condición con un duro componente emocional: que renunciaran a intentar contactar con el padre.

'Me pidieron que le dijera a Samantha que no tiene padre. Cuando les digo que Samantha sigue preguntando, me dicen que no le hable más sobre él. Desde que me dan el dinero, no hay ninguna esperanza de conocerlo', musita.

'Samantha vive con mucho estrés. Le está costando mucho. Dice que otros niños tienen padres que ella desearía tener. Cada extranjero que ve le recuerda a su padre. Siempre me pregunta por su padre, pero no tengo forma de hacer que lo conozca. Estoy en Haití. No puedo tomar un taxi para mostrarle a su padre'.

Agotado el dinero, siguen en la pobreza: viven de alquiler en una humilde propiedad rural que comparten con tres hermanos de Marie Ange. Tienen dos casas, una de ladrillo y otra de tablero y chapa. No tienen cuartos de baño, agua potable, electricidad ni gas.

Marie Ange gana algún dinero vendiendo gallinas que cría en el patio de la casa, donde también hay bananeros, otros árboles frutales y una alberca con peces que proporcionan a la familia un sustento.

El único objeto eléctrico de la casa es el anticuado teléfono celular que carga con un pequeño panel fotovoltaico portátil colocado al sol entre el follaje.

El dinero tampoco le ha alcanzado para pagar la escuela de Samantha en los últimos dos años. Para seguir su educación, la niña se acurruca en la cama y estudia los apuntes anotados a mano en un cuaderno, mientras hay suficiente luz diurna para leer.