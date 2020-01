$!Madre de Yaneisy se muestra en calma y dice esperar que se haga justicia

En una aparente calma, la madre de la niña Yaneisy, asesinada el pasado sábado, habló con periodistas a quienes dijo esperar que se haga justicia por lo ocurrido con su hija.

Yanerys Altagracia Rodríguez, quien fue detenida por las autoridades para fines de investigación cuando reportó la desaparición de la menor, dijo que mientras permaneció en el cuartel policial no comió y sólo pensaba en si a su hija la estaban alimentando y cuidando como ella lo hacía.

“Yo solo espero que se haga justicia. Yo pensaba en si mi niña estaba bien o si había sido violada, y un policía, que fue bueno conmigo, me decía que no me preocupara, que mi hija iba a aparecer bien”, dijo la mujer.

Además, reveló que su hija mayor le contó que vio a los supuestos homicidas de la menor darle “una pela” la noche en que esta desapareció.

“La niña grande me dijo que Malvin y Aspirina” tumbaron a Yaneisy y le dieron una pela”, dijo Yanerys. Agregó que “ellos solo le dijeron que la vieron“, pero que no le hicieron daño”.

La niña que desapareció después que su madre la enviara al colmado, alrededor de las 10:00 de la noche del pasado sábado 4 de enero.

El cadáver de la menor de cuatro años fue hallado en un basurero de Los Lima, Santiago, sin sus vestiduras, con signos de violencia este miércoles, luego de haber sido reportada desaparecida.