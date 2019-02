$!Madre pide un empleo para dar de comer a su hijo enfermo en SPM

Dominga Vásquez, es una humilde mujer que lleva 16 años pasando vicisitudes, llorando a veces de impotencia por no poder comprar los medicamentos y suministrar los alimentos necesarios a un hijo, que nació con parálisis cardiovascular en San Pedro de Macorís.

“Solo pido al presidente Danilo Medina que me de un empleo de limpieza en una escuela de San Pedro de Macorís, para darle de comer a mi muchacho, que aunque enfermo, Dios me lo tiene vivo”, pide entre sollozos la atribulada mujer.

Narra que hace “chiripeo” en casas, lavando y limpiando, pero que cuando está en eso tiene que dejar al niño solo, con un televisor prendido viendo muñequitos hasta por seis horas.

“Mi hijo no come, no bebe agua ni se asea hasta que yo no regreso al hogar, pero sé que con un trabajo de limpieza en una escuela, podré ir en la mañana, regresar a la casa a cocinar, bañar y atender a mi muchacho”, dice Vásquez.

Sostiene que en ocasiones cuando llega a la casa, encuentra su prole en el piso, porque convulsiona y al no tener quien lo asista va a parar al piso.

Cuando el niño nació, hace 16 años, el padre se retiró del hogar, dejando a Dominga a cargo de todo, incluso hasta de declararlo con un solo apellido.

“Para ir al baño y comer hay que cargarlo, porque es parapléjico que está, porque nació con fallas de oxígeno, lo que le afectó el sistema psicomotor”, explicó.

Reiteró que solo quiere que un empleo de limpieza en una escuela para comprar los alimentos y medicina a su hijo enfermo.