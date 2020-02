$!Masalles deplora actitud del Gobierno ante denuncias de proselitismo

“Es muy difícil pensar que esa salida de camiones con electrodomésticos, que no sale todos los meses ni todos los días, sino que salen justo antes de las elecciones, no sea para el clientelismo”, manifestó.

Eliminar el celibato no resolvería el problema

Con relación a los pedidos que le han hecho al Papa Francisco varios obispos regionales, de ordenar a hombres casados para remediar la falta de sacerdotes en la iglesia, el obispo argumentó que el celibato es un don, un regalo, no algo negativo, como erróneamente ha sido catalogado y tampoco es la causa de la pedofilia, lo que ha sido demostrado científicamente.

Expuso que si es cuestión de números, la medida no se justifica, pues las iglesias donde a los sacerdotes les es permitido casarse no tienen más sacerdotes, por lo que no está demostrado que eliminar el celibato no resolvería el problema.

“La solución no está en incluir sacerdotes casados, la solución está en resolver los problemas internos de la iglesia, el clero tiene que aprender a caminar con rectitud y formarse”, sentenció.

Consideró que tal vez en un futuro la inserción de sacerdotes casados en la iglesia pueda ser viable, pero antes se debe de fortalecer la formación del clero en cuanto a cómo debe ser su interacción con el mundo, como ocurría antes del Concilio Vaticano II.

Masalles ofreció estas declaraciones durante la celebración del maratón de natación “Brazadas por Valores 2020”, un evento organizado por la Fundación Palabra y Vida y la Fundación Body Shop, que busca promover los valores para una sociedad sana y recaudar fondos para proyectos sociales y educativos.