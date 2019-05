$!Alerta ambiental en Santiago de Chile por mala calidad del aire

Las autoridades sugirieron además que no se suspendan las clases de educación física, si no que se modifique la intensidad de sus actividades y se aborden objetivos de aprendizaje y contenidos más específicos que no requieran un mayor consumo de oxígeno y que se lleven a cabo en recintos techados.

No obstante las medidas, a las 08.00 horas de este jueves (12.00 GMT) diez de las once estaciones de vigilancia de la calidad del aire distribuidas en la ciudad anotaban un nivel bueno, con menos de cien microgramos de partículas nocivas por metro cúbico de aire y solo una, correspondiente al sector de Cerro Navia, oeste de la urbe, presentaba un nivel regular, de entre 100 y 200 microgramos de partículas nocivas.

Santiago de Chile está enclavada en un valle rodeado de montañas, por lo que en los meses de otoño e invierno la calidad del aire suele empeorar debido a la ausencia de brisa que disemine las partículas nocivas, así como por el fenómeno de la inversión térmica.