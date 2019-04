$!Estévez: “No voy a tumbar una mata de aguacate de los parques nacionales”

El ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez, dijo este miércoles que no ordenará tumbar una sola mata de aguacate de las que están sembradas en los parques nacionales, aunque afirmó que ya no se esparcen nuevas semillas del fruto en las áreas protegidas.

En diciembre del año pasado, el funcionario aseguró a Diario Libre que ya había cesado la explotación agrícola del área protegida del Parque Nacional de Valle Nuevo, cuya conservación, según grupos ambientalistas, contribuiría a la sostenibilidad hídrica de República Dominicana.

Al adelantar que no dispondría destruir la producción de aguacate, Estévez respondió así a los cuestionamientos de que la siembra de aguacate requiere mucha agua.

También, la Resolución 14/2016, emitida durante la gestión de su antecesor, Francisco Domínguez Brito, prohíbe las actividades agrícolas y ganaderas en Valle Nuevo.

“Yo le dije a usted primero, no voy a tumbar una mata de aguacate (...) no estamos sembrando en parques nacionales ni vamos a permitir más siembra en parques nacionales, pero lo que está sembrado, si el dueño quiere lo tumba, yo no lo autorizo”, sostuvo Estévez en una entrevista en el programa El Día, de Telematutino 11.

Expuso que el árbol de aguacate también produce agua y llamó a los ambientalistas a explicarle cómo un árbol hace daño a los bosques y otro no.

Aseguró, asimismo, que desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuidarán las áreas protegidas y mantendrán la vigilancia para que sea preservada.

En ese sentido, recordó que “este país está mejorando todo lo que tiene que ver con las zonas boscosas del país”, al referirse a un estudio que concluyó que República Dominicana tiene una masa boscosa de un 43.6%.