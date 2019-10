$!Estima 20 % de la basura que llega a cuatro grandes ríos de la RD es plástico

En septiembre de 2019, otras imágenes mostraban una capa de basura, principalmente plásticos, botellas, hojas y troncos de árboles, que corrían por el arroyo Lebrón, que desemboca en el río Isabela, luego de aguaceros caídos en esos días.

“Ese tipo de residuo va a parar al mar, pero los ríos quedan limpios y vuelve otra vez, y vuelve otra cadena de contaminación por la mala disposición de la gente tirando basura en la calle y en las cañadas”, dice Flores Chang.

Lejos de fomentar programas de reciclaje a menor escala, el funcionario es directo en invocar la importancia de que en el país haya una ley de manejo de residuos.

“Si no existiera la Ley de Medio Ambiente el país estuviera devastado, y por eso necesitamos una ley de residuos. Y nosotros estamos empeñados en ese tipo de actividad, no en cositas de detallitos, de reciclar dizque goma de carro y hacer un florero, eso, al final, tiene un medio educativo, pero no lo que nosotros esperamos como dirección y como gobierno, como manejo integral de los residuos sólidos, es apostar a que las cosas se hagan bajo las normativas y reglamentos”, dice.

Desde hace unos ocho años, en el Congreso Nacional se han conocido proyectos de leyes sobre manejo de residuos sólidos. En julio de 2018, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura un proyecto de la autoría de los diputados David Herrera Díaz, Santo Ynilcio Ramírez Bethancourt y Ana Mercedes Rodriguez de Aguasvivas.

La iniciativa contempla unas disposiciones transitorias que obligan la reducción de los residuos generados por el uso de todo tipo de envase de foam. También, dispone que los establecimientos reduzcan la entrega y uso de fundas plásticas de un solo uso hasta quedar prohibidas.

Además, da un plazo de 12 meses a los ayuntamientos y las juntas de distritos municipales para que promuevan la implementación de programas de separación de residuos y la recolección selectiva.

Pero en enero de 2019 la iniciativa perimió en el Senado. El día 16 de ese mes los legisladores proponentes depositaron nueva vez el Proyecto de ley general de gestión integral y coprocesamiento de residuos de la República Dominicana, que ya fue aprobado en primera lectura en marzo.