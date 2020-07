$!Medio Ambiente reabre visitas ecoturísticas a las áreas protegidas

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dispuso la reapertura de las visitas ecoturísticas a las diferentes Áreas Protegidas del país, durante el actual estado de emergencia que fue establecido por el presidente Danilo Medina.

El ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez, indicó que el reinicio de las visitas se realizará cumpliendo un estricto protocolo establecido por la institución ambiental.

El reglamento contiene las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, con el objetivo de garantizar la salud de los visitantes nacionales y extranjeros, los guías, personal de apoyo y el personal del Ministerio que labora allí, por lo que instó a las autoridades encargadas a dar fiel cumplimiento a las normas establecidas.

Precisó, además, que para el reinicio de estas actividades se han tomado en cuenta también las medidas implementadas por el Ministerio Turismo en la reapertura de las operaciones turísticas del país, cumpliendo las normas y protocolo definidos ante la pandemia del Coronavirus, como laborar con un mínimo de personal de la institución para impedir aglomeración de empleados, entre otras medidas.

Estévez reiteró que el protocolo para el reinicio de la visitas a las áreas protegidas es de cumplimiento obligatorio, el cual establece el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, lavado frecuente de las manos con agua y jabón y uso de gel con alcohol, toma de temperatura y limpieza periódica de todas las superficies, así como la colocación de letreros que instruyan sobre el virus.

El horario de visitas a las áreas protegidas se realizará de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 p.m. y los sábados y domingos de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.. La medida que no autoriza a bañarse en ríos, pozas o lagunas, en estos espacios.