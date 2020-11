$!Nuevo Director de CODOPESCA denuncia: “No encontramos nada”

Respuesta. ¿ Qué encontré? En el tema administrativo encontré muy poca cosa. Nos dirigimos a la oficina de ingresos, que es donde se suponía que debían tener toda la documentación, y no encontramos prácticamente nada. Encontramos que había nombres de compañías, que aparecía una copia de un documento o de otro, pero cuando tú sabes el ordenamiento, los requerimientos para solicitar una licencia o solicitar un documento te piden el Registro Mercantil, RNC, Acta de Asamblea, etc. Eso no lo encontramos.

P. En la administración pasada, de Milton Ginebra, se denunciaba que el otorgamiento de las licencias no fue transparente y se rumoreaba mucho sobre el precio en dólares y cómo se pagaba. ¿Cómo se están otorgando las licencias actualmente?

R. Yo te diría que lo primero es que, no es comprobable, son rumores que salieron en reportajes en periódicos y televisión, de que tenían un precio. Yo no te puedo confirmar “x” precio, nunca fui participe de la actividad para decirte si realmente se cobraba o no “x” cantidad de dinero por una licencia. Este año hicimos un levantamiento para ver cuáles estaban en regla, porque descubrimos que una buena cantidad de licencias se entregó el 13 de agosto, o sea, tres días antes de salir la anterior dirección, del cambio de mando. Entonces esas son licencias que son muy cuestionadas. Lógicamente, porque fue en un periodo de transición y, número dos, tres días antes de salir de la oficina. Entonces el proceso que nosotros estamos haciendo para esta nueva temporada es organizativo, organizando bien todo. Quizás no contamos con el tiempo para realizar todos los estudios de lugar, pero sí estamos organizado que sean empresas, personas que se dediquen a eso y que tengan la experiencia, porque lo que no queremos es que sean licencias que se den, para que a la semana o al día siguiente, el licenciado esté comercializando su derecho. Que sean personas que tengan el conocimiento de la industria y ver cmo el próximo año organizamos mejor todo eso. Aquí las licencias se dan por un año, por 12 meses. Pero si durante la veda no hay actividad pesquera, una de las nuevas medidas que tomaremos para el próximo año es que las licencias serán por el período de pesca, por cinco meses. Así como también vamos a solicitarles los estudios que se necesitan a todos. Eso lo presentaremos en un resolución, para entonces ver cuando nos lleguen todas estas documentaciones, quiénes son los aptos y capacitados para manejar el tema de licencia.

P. Según un licenciatario consultado por Diario Libre, los ríos se otorgan por un sorteo. ¿Es así?

R. No puedo decir que es un sorteo, no puedo decir que es asignado. Lo que encontramos aquí es que quien tiene licencia, tiene una gran cantidad de ríos, primero. Número dos, como encontramos esto aquí, ya empezando a dos meses de iniciar la temporada, no quisimos hacer estos cambios drásticos, porque podría resultar más complicado. Yo puedo decir que sí, que el año que viene. Son unos 20 ríos, de los cuales unos cinco son los verdaderos, digamos (más productivos), los otros no dan las mismas cantidades. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos en cómo y a quién asignamos los ríos, porque si te doy un río “premium”, por así decirlo, a una persona, se puede ver que: o negocié, o amarré, o lo discutí, etc. Y nosotros no queremos ni entrar y no nos interesa para nada. Al contrario, nosotros para el año que viene y para este años las licencias nuevas que se puedan emitir, van a tener un costo mucho más alto, porque sabemos, por lo que vimos en prensa y TV, que había un precio muy alto y que sí, había gente que recibía... Entonces nosotros vamos a hacer un ajuste del costo de la licencia, vamos a aumentarla para beneficio de la institución. No puedo decir que se va a sortear de esta manera o de la otra, lo que se hará en este caso ces que se va a redistribuir. Lógicamente, los que ya tienen río, tampoco uno les va a decir “mira perdiste tu río y ahora vete al Ozama”. No puede ser así, porque no puede lucir abusivo. Vamos a hacer los estudios para organizar la temporada lo mejor posible.

P. ¿Qué expectativas hay para el mercado esta temporada, tanto para los pescadores, como para los comercializadores?

R. Eso varía mucho, y algo que queremos hacer para el año que viene en adelante, es ver como nosotros nos manejamos para controlar los precios, por lo menos tener una tabla, porque eso desincentiva el mercado negro y la ilegalidad. Entonces, de las conversaciones que hemos estado teniendo, se dice que al pescador se le pagará aproximadamente entre 80, 100, 120, en ese rango de precios, el kilo pescado. Nosotros necesitamos ver cómo lo controlamos. Tenemos una idea, que es dividir, separar la licencia, de explotación, de la licencia de exportación y comercialización. Si logramos organizar cada asociación de cada río, de cada desembocadura, bien organizado, eso nos tomará tiempo, ya para la temporada próxima, organizarlos y que sean ellos los licenciados de explotación y le vendan libremente a los licenciados de exportación. Ahí nosotros podremos controlar el precio, libre oferta y demanda, el que tiene un río a 10 y otro a 8, el de 10 no va a vender, porque hay otro a 8 y es la misma especie. Para el próximo año garantizo que vamos a estar enfocados trabajando en ese mecanismo. Con el precio de comercialización es muy difícil saberlo ahora mismo, hay muchos jugadores y lo sabemos, eso no es un secreto para nadie. Están los que tienen licencia, como los que están en el mercado fuera, los queridos amigos orientales que están radicados aquí, también comprando localmente. Entonces eso varía, porque el que vende fuera, vende fuera a un precio, pero el que le vende a un empresario de aquí, vende a otro precio. Nuestra meta en esta temporada es tratar de que sea lo más organizada posible. Sabemos que es un reto bastante grande, porque apenas lo que tenemos en la institución son dos meses y medio. En un reto, pero estamos enfocados en trabajar en ello y simplemente pediría un poco de confianza y de tiempo, porque sabemos que lo que viene para el año que viene va a transformar el mercado de la angula en República Dominicana.