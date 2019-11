$!México acelera diplomacia con EEUU para suturar polémica sobre cárteles

Ese mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el buen trato con Estados Unidos, pero fue tajante: 'No somos vendepatrias' ni vamos a permitir 'amenazas' ni 'intervención' de Gobiernos extranjeros.

EL GIRO DE ACONTECIMIENTOS

Y agregó, más explícitamente: 'Solo decir: cooperación sí, intervencionismo no'.

Este mismo rechazo fue expresado este miércoles por un parco López Obrador, quien apeló, como es habitual, a la concordia entre naciones. 'Hoy es víspera del Día de Gracias (en EE.UU.). Quiero mandarle un abrazo a los estadounidenses. No es un buen día para la confrontación política', declaró.

El 5 de noviembre ya había ofrecido a México ayuda militar, pues consideró que era 'el momento' de que este país librara 'una guerra a los cárteles de la droga' hasta borrarlos. 'Le he ofrecido (a López Obrador) que nos deje entrar y limpiarlo todo, pero por el momento ha rechazado la oferta'.

' No voy a decir lo que voy a hacer ', respondió Trump, interrogado sobre si usará drones para realizar ataques.

EL PROCESO A SEGUIR POR EE. UU.

Estados Unidos actualmente tiene una larga lista de organizaciones designadas como terroristas, en su mayoría de tendencia islamista, marxista o separatista.

Entre ellas figuran la palestina Hamás y la libanesa Hizbulá, la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

La designación de los cárteles buscará aislarlos internacionalmente imponiendo a sus miembros restricciones migratorias para que no puedan ingresar al país, así como prohibiciones para que no accedan al sistema financiero estadounidense. En la práctica, eso les dificultará el acceso al sistema financiero internacional.

El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, junto al titular del Tesoro, Steven Mnuchin, tienen la autoridad para designar a un individuo o grupo como 'terrorista', aunque posteriormente deben comunicárselo al Congreso.

De hecho, en el Congreso ha habido presiones y en marzo pasado dos republicanos presentaron una iniciativa de ley para designar terroristas, entre otros, al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según explicó a Efe Martín Íñiguez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), catalogar a los cárteles como terroristas puede tener 'implicaciones importantes' aunque no por ello signifique una 'intervención' directa y 'en automático'.

Y previamente a una intervención en el terreno, se puede impulsar una etapa de cooperación técnica y científica.

En su opinión, los cárteles no son terroristas porque no persiguen motivos políticos o ideológicos, solo económicos. Y también vio complicada una intervención militar, pues México ya ha descartado el intervencionismo y Estados Unidos toma estas decisiones en países 'donde no hay gobernabilidad'.

En última instancia, criticó que en vísperas de las presidenciales el próximo año 'Trump nos utiliza como trampolín para su carrera política y poder desviar la atención pública sobre el impeachment (proceso para el juicio político)'.