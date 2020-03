$!México no considera limitar vuelos o cerrar fronteras y puertos por Covid-19

México, 12 mar (EFE).- El Gobierno de México dijo este jueves que no considera restringir vuelos hacia el país o cerrar fronteras y puertos por la pandemia de COVID-19 y apuntó que estas medidas no se justifican ya que no existe evidencia científica que demuestre que así se contenga un brote epidémico.

'(México) no pretende, ni piensa hacer, restringir los viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras, ni puertos marítimos', declaró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

'Estas medidas no tienen un fundamento científico sólido y en toda la historia de las epidemias no hay demostración científica alguna de que estas medidas extremas pudieran ayudar a disminuir el riesgo de transmisión', añadió.

Insistió que esas medidas tampoco ayudan 'porque tiene gravísimas consecuencias económicas y sociales' además son contrarias al reglamento sanitario.

El funcionario recordó que México, primeramente, puso atención a los vuelos procedentes de China, pero ahora reforzará sus medidas debido a que recibe vuelos de 10 países afectados.

El miércoles por la noche, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la suspensión de todos los viajes desde los países de Europa a Estados Unidos con la excepción del Reino Unido para prevenir la propagación del coronavirus.

La suspensión entrará en efecto la medianoche de este viernes y durará al menos 30 días, detalló Trump en una mensaje televisado a la nación desde el Despacho Oval.