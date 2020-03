$!Miguel Vargas: “Guido estaba botado hace seis años”

Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRD), declaró respecto a la salida del dirigente político Guido Gómez Mazara que este estaba botado de órgano, aunque él no lo supiera.

“Guido, si él no lo sabía, estaba botado hace seis años ya”, agregó que la salida de Gómez Mazara “no altera en nada la situación del PRD”.

Vargas expresó que no le preocupa la salida de Gómez Mazara de la entidad debido a que desde hace años no lo consideraba parte del partido, por lo cual “su salida” ni le “va ni me viene”.