$!Militares constitucionalistas llaman al Gobierno a crear programa educativo sobre concientización del voto

Militares constitucionalistas hicieron un llamado al Gobierno, la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos para que inicien un programa de educación cívica, patriótica y ética antes de las próximas elecciones primarias internas, a los fines de que los candidatos sean escogidos en base a méritos y profesionalización como lo establece el artículo 142 de la Constitución.

“Ninguna persona debe ir a votar a las primarias y menos a las elecciones si no sabe para qué va a votar... Si no se ha preparado en conciencia al país, que al no tener conciencia botan el voto”, señaló el presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas, Andrés Fortunato.

Fortunato señaló que si el Ministerio de Educación no cumple con el mandato del artículo 63 numeral 13 de la Constitución y la JCE no hace cumplir el artículo 34 de la Ley de Partidos, los resultados electorales no favorecerán la existencia de un Estado eficiente, honesto y decente.

“El objeto de la educación política es formar ciudadanos con profunda vocación de servicio al país, dotados de la necesaria competencia y convicción democrática para el desempeño de las funciones públicas”, dijo.