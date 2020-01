Monje budista que apoya los derechos LGTB y el aborto legal

'Me di cuenta poco a poco de que el tema de los LGTB y el aborto está relacionado con la discriminación de género (...), con prejuicios impuestos por la sociedad', señala el bonzo, que escribe habitualmente sobre este tipo de asuntos en un medio local.

Mal karma y el colectivo LGTB

Shine insiste en que los monjes tienen libertad para hablar sobre estos asuntos, aunque reconoce que el abad de su templo no usa internet y por eso no ha leído los artículos en los que expresa sus opiniones contra la sociedad patriarcal, de la que opina que surgen los prejuicios contra las mujeres y las personas LGTB.

No matarás

El aborto es un tema aún más sensible desde el punto de vista religioso, ya que, aunque no hay un dogma específico, la mayoría de los budistas consideran que contradice uno de sus principios fundamentales: 'No matar'.

Sin embargo, Shine destaca que, en su opinión, es también importante entender y prevenir el sufrimiento de la mujer que no está preparada para ser madre.

'Como monje, creo que las enseñanzas budistas deben interpretarse de acuerdo con las realidades sociales. Si no son interpretadas así, no tienen utilidad. Entre las personas y la religión, las personas deberían ser los primero. Deberíamos intentar liberar a las personas de su sufrimiento', indica el bonzo.

'Si queremos proteger esas enseñanzas, tenemos que encontrar una forma de interpretarlas de acuerdo con la vida y las costumbres de la gente', añade Shine, que además lamenta el daño causado por los abortos que se realizan ilegalmente.