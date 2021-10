$!Muerte de Leslie: fiscal asegura cabo habría realizado al menos cinco disparos

El fiscal de la provincia Santo Domingo, Milcíades Guzmán, aseguró este martes que en la escena de la muerte de la arquitecta Leslie Massiel Rosado Marte hubo dos disparos y no uno como habría declarado el cabo Janli Disla Batista, acusado de matar a la joven.

Guzmán, quien encabeza la investigación del caso, sostuvo que incluso hubo un tercer intento de disparar, pero que la pistola se habría encasquillado.

“Varios testigos de la zona indican que no fue un solo disparo, sino que hubo dos, o sea que la teoría de que se le zafó un disparo se descarta. Él le viene disparando en una persecución, incluso en un trayecto bastante largo desde la zona del parque de Boca Chica en el centro hasta donde se dobla para el Club Náutico. En ese larguísimo trayecto también le ha hecho disparos con tres impactos comprobados en la parte de atrás”, manifestó.

El magistrado explica que “en el momento que la mata, incluso la pistola se le quedó encasquillada en un tercer proyectil aparentemente en una tercera bala, o sea que hubo dos disparos en escena y uno encasquillado”.

Sostuvo que el cabo le dio persecución a Rosado Marte a bordo de un motor que iba conducido por una persona identificada solo como Argenis y quien informó que se entregará a las autoridades.

Evaluación

El fiscal de la provincia Santo Domingo explicó que en una evaluación realizada a la motocicleta en que se transportaba el cabo y que según la versión del agente policial habría sido chocada por la yipeta de la víctima, “no se visualiza destrucción tal”.

“Nosotros verificamos la motocicleta y no presentaba ningún tipo de atrofia aparatosa, no había destrucción tal. Tenemos las evaluaciones médicas de ambos niños que fueron llevados a una clínica y no presentan laceraciones, pero la señora presenta algún tipo de laceración, aunque no de importancia”, manifestó.